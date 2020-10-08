Голосовые и музыкальные поздравления с Днём Рождения, самые прикольные!
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Сервис аудио поздравлений на телефон — «Празднотека.ру»
Мы предлагаем вам уникальный вид услуг — голосовые поздравления на телефон, которые отправляются сразу аудио открыткой и легко принимаются как входящий звонок.
- На нашем праздничном сайте «Празднотека.ру» Вы легко найдете аудио поздравления на любую тему, будь то день рождения, юбилей, свадьба, признание в любви, поздравление с Днём Рождения от Путина, а также голосовые открытки с пожеланием хорошего дня, спокойной ночи, шутки, множество причин, по которым вы хотите отправить на телефон, кого хотите порадовать, или круто разыграть!
- Из множества забавных голосовых пожеланий и поздравлений лично по имени! На нашем сервисе поздравлений собрано около 15 000 авторскийх уникальных пожеланий, которые есть только на нашем сайте! Вы непременно, легко найдете что-нибудь интересное!
- С заказом не возникнет затруднений, чтобы послать телефонное приветствие позже, например, женщине или мужчине в отпуске.
- Для выбора все поздравления отсортированы по категориям и разделам, в которых можно просто найти интересующую вас тему.
У Вас возникли вопросы?
- Любое аудиоприветствие нужно прослушать. А если слушать неудобно — просто прочитайте весь текст пожелания (на странице отправки)! Выберите то, которое лучше всего соответствует личности, увлечениям и статусу человека, которого вы хотите порадовать.
- Введите номер телефона получателя.
- Хотите отправить звонок с поздравлением в другую страну?
Нажмите на флажок и выберите нужную страну.
- Выберите дату и время, когда вы хотите поздравить или разыграть адресата. Примечание: вы должны ввести местное время. То есть, если счастливчик живет в другом часовом поясе, подгоните время под свое.
- Введите свой номер телефона — мы пришлём отчет о доставке в виде СМС, когда адресат получит аудио открытку на телефон.
- Вы хотите, чтобы получатель знал, кто его поздравил? Добавьте подпись при оформлении заказа. После звонка с поздравлением имениннику мы позвоним еще раз и скажем, кто сделал этот необычный сюрприз. Вы можете выбрать статус (например, «подруга», мама», «брат» и т.д.) и имя.
- Если заполнили все поля, то: Смело жмите «Отправить», чтобы оплатить голосовое поздравление.
- Опечатались, ошиблись номером телефона или датой? Вернитесь и исправьте или напишите в наш онлайн-чат — операторы службы поддержки быстро помогут вам сделать правильный заказ.
Звуковое приветствие будет доставлено по местному времени клиента. Учитывайте, насколько часовой пояс получателя отличается от вашего, и вписывайте нужное время в соответствии с вашим часовым поясом.
- Сервис еще не дозвонился до получателя. Мы звоним адресату 10 раз с разных номеров в течение 7 часов! Он может быть недоступен, занят или не отвечать. Если даже 10-я попытка окажется неудачной, мы отправим вам сообщение, чтобы вы знали об этом.
- Возможно, письмо с сообщением попало в папку «Спам» — проверьте ее.
- В адресе e-mail или номере мобильного телефона допущена опечатка или ошибка — пожалуйста, свяжитесь с нами в чате, и мы уточним статус вашего заказа.
Возврат средств может занять до 10 рабочих дней, но обычно это происходит быстрее — в течение 1-3 дней.
Вы получили сообщение о том, что ваш заказ успешно обработан, но ваш близкий человек до сих пор не получил голосовое поздравление?
К сожалению, наша система не всегда может распознать живого человека на другом конце линии от автоответчика 🙁 Иногда звонок на автоответчик рассматривается нашей системой, как успешно доставленное приветствие.
Если это произошло, пожалуйста, свяжитесь с нами через онлайн-чат как можно скорее. Мы обязательно сделаем повторный звонок с аудио поздравлением бесплатно, дадим вам промокод на 100% скидку или вернем Вам деньги.
Мы подготовили для Вас видео инструкцию:
На Ваш выбор все удобные способы оплаты:
- По кредитной карте. Выберите этот вариант оплаты (с логотипом Visa, Мир, MasterCard) и вы перейдете на защищенную страницу оплаты СберPay. Введите там платёжные данные своей карты и завершите платеж.
- Если вы клиент Сбербанка — СберPay. Укажите этот способ оплаты, и вы будете перенаправлены на защищенную страницу оплаты. Следуйте инструкциям.
- Для клиентов Сбербанка — можно оплатить по номеру телефона. Выберите опцию «Сбербанк по номеру телефона» и дождитесь SMS с номера 900. Отправьте код в ответном SMS. В течение нескольких минут вы получите сообщение об успешной оплате.
- Для абонентов МТС — с баланса вашего мобильного телефона. Выберите этот способ, и через мгновение вы получите SMS от вашего оператора, следуйте инструкциям в сообщении.
- Для клиентов, проживающих за пределами России, вы можете оплатить с помощью Visa, Mastercard, American Express, Maestro, Diners Club и JCB. Нажмите на кнопку с логотипом, и вы перейдете на страницу безопасных платежей CloudPayments. Введите данные вашей карты и завершите оплату.
Наш сервис может отправить голосовое поздравление в эти 55 стран:
- Россия
- Украина
- Нидерланды
- Швеция
- Латвия
- Чехия
- Канада
- Франция
- Кипр
- Индонезия
- Беларусь
- Египет
- Таиланд
- Австрия
- Финляндия
- Турция
- Португалия
- Швейцария
- Казахстан
- Норвегия
- Индия
- Ирландия
- Япония
- Великобритания
- Кыргызстан
- Греция
- Литва
- Болгария
- Абхазия
- Германия
- Польша
- Китай
- Бельгия
- Италия
- Израиль
- Дания
- Азербайджан
- Австралия
- Узбекистан
- Румыния
- Сингапур
- ОАЭ
- Южная Корея
- Испания
- Молдова
- Армения
- Грузия
- USA
- Венгрия
- Таджикистан
- Сербия
- Вьетнам
- Эстония
- Словакия
Отзывы:
Музыкальные аудио поздравления с отправкой на телефон!
Оригинально!
О таком варианте поздравления пока знают не все, поэтому прикольное аудио поздравление на телефон станет настоящим сюрпризом.
Круто!
Профессиональные голоса дикторов, с текстами из популярных песен или стихов станут одним из самых забавных поздравлений, которые вы услышите по телефону.
Доступно!
Представьте, сколько будет стоить обычное поздравление человека с его торжественным днем. У нас точно поздравление будет стоить в 2 раза меньше! Универсальность — большой плюс, ведь это поздравления и подарки одновременно!
Надеемся, что вам понравится наш сервис аудио поздравлений «Празднотека.ру» и вы обязательно воспользуетесь нашими услугами еще много раз. Все сказано, мы верим, что теперь решение останется на ваше усмотрение, а мы просто хотим, чтобы решение, чем порадовать родных, друзей, коллег и обычных друзей, было удобнее и выгоднее. От всей души желаем Вам удачи!