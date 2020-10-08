Вы получили сообщение о том, что ваш заказ успешно обработан, но ваш близкий человек до сих пор не получил голосовое поздравление?

К сожалению, наша система не всегда может распознать живого человека на другом конце линии от автоответчика 🙁 Иногда звонок на автоответчик рассматривается нашей системой, как успешно доставленное приветствие.