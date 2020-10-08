Голосовые и музыкальные поздравления с Днём Рождения, самые прикольные!

Время загадывать желание! Хитовое аудио поздравление на Днюху! (Хит!)
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Миллион, миллион, миллион светлых дней! Музыкальное поздравление!
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Поздравление-розыгрыш на Днюху из отделения полиции!
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С Днем Рождения!!! Топовое аудио пожелание!!!
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Под эту музыку я поднимаю бокал! Песня для женщины!
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Всё самое лучшее только тебе! (Очень душевная песня для прекрасной дамы)
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Именные аудио поздравления


Прикольные музыкальные поздравления


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Племяннику
Дяде

Шуточные аудио поздравления и приколы на телефон

Всё сбудется, как и мечталось! Только Позитив!
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Для родной Мамочки! На свете мамы лучше не найти!
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Доченьке, неповторимой и прекрасной! Музыкальное поздравление! ❤
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Очень душевное поздравление! (Песня переделка Лепса Рюмка водки)
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Пускай идут года – ты только молодей! Аудио поздравление в народном стиле!
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С днем рожденья, дорогая! (Дочке, подруге) Аудио открытка.
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Тёплое поздравление с Юбилеем! Пусть будет много светлых дней!
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Поздравляю тебя от всей души! Восхищаюсь, уважаю!
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Желаю счастья и побед! Пускай тебя успех невероятный ждет!
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Для прекрасной Девушки! Яркое аудио поздравление!
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Море счастья только для тебя! Для меня ты самая-самая!
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Пусть будет жизнь счастливой и красивой! Для девушки..
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Классная песня для мужчины! Безоблачного жизненного пути!
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Голосовое поздравление для головокружительной Королевы Красоты!
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Я поднимаю за тебя бокал! Аудио поздравление для прекрасной дамы!
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Торжественное поздравление! (в стихах) Под музыкальное сопровождение
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Я тебе желаю счастья!! Пусть будет жизнь твоя прекрасна!
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Смотри с позитивом! (песня) Ты вспомни сегодня все свои удачи!
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Как же ты прекрасна! (песня) Королева красоты!
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Душевная песня, с Днём Рождения от всего сердца!
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Топ 100 голосовых поздравлений

Поздравления голосом Путина по именам

Сервис аудио поздравлений на телефон — «Празднотека.ру»

Голосовые аудио поздравления на телефон

Мы предлагаем вам уникальный вид услуг — голосовые поздравления на телефон, которые отправляются сразу аудио открыткой и легко принимаются как входящий звонок.

  • На нашем праздничном сайте «Празднотека.ру» Вы легко найдете аудио поздравления на любую тему, будь то день рождения, юбилей, свадьба, признание в любви, поздравление с Днём Рождения от Путина, а также голосовые открытки с пожеланием хорошего дня, спокойной ночи, шутки, множество причин, по которым вы хотите отправить на телефон, кого хотите порадовать, или круто разыграть!
  • Из множества забавных голосовых пожеланий и поздравлений лично по имени! На нашем сервисе поздравлений собрано около 15 000 авторскийх уникальных пожеланий, которые есть только на нашем сайте! Вы непременно, легко найдете что-нибудь интересное!
  • С заказом не возникнет затруднений, чтобы послать телефонное приветствие позже, например, женщине или мужчине в отпуске.
  • Для выбора все поздравления отсортированы по категориям и разделам, в которых можно просто найти интересующую вас тему.

У Вас возникли вопросы?

Как заказать звонок-аудио поздравление?

  1. Любое аудиоприветствие нужно прослушать. А если слушать неудобно — просто прочитайте весь текст пожелания (на странице отправки)! Выберите то, которое лучше всего соответствует личности, увлечениям и статусу человека, которого вы хотите порадовать.
  2. Введите номер телефона получателя.
  3. Хотите отправить звонок с поздравлением в другую страну?
    Нажмите на флажок и выберите нужную страну.
  4. Выберите дату и время, когда вы хотите поздравить или разыграть адресата. Примечание: вы должны ввести местное время. То есть, если счастливчик живет в другом часовом поясе, подгоните время под свое.
  5. Введите свой номер телефона — мы пришлём отчет о доставке в виде СМС, когда адресат получит аудио открытку на телефон.
  6. Вы хотите, чтобы получатель знал, кто его поздравил? Добавьте подпись при оформлении заказа. После звонка с поздравлением имениннику мы позвоним еще раз и скажем, кто сделал этот необычный сюрприз. Вы можете выбрать статус (например, «подруга», мама», «брат» и т.д.) и имя.
  7. Если заполнили все поля, то: Смело жмите «Отправить», чтобы оплатить голосовое поздравление.
  8. Опечатались, ошиблись номером телефона или датой? Вернитесь и исправьте или напишите в наш онлайн-чат — операторы службы поддержки быстро помогут вам сделать правильный заказ.

В какое время вы посылаете поздравления(Часовой пояс)

Звуковое приветствие будет доставлено по местному времени клиента. Учитывайте, насколько часовой пояс получателя отличается от вашего, и вписывайте нужное время в соответствии с вашим часовым поясом.

Почему я не получил уведомление о доставке аудио поздравления?

  • Сервис еще не дозвонился до получателя. Мы звоним адресату 10 раз с разных номеров в течение 7 часов! Он может быть недоступен, занят или не отвечать. Если даже 10-я попытка окажется неудачной, мы отправим вам сообщение, чтобы вы знали об этом.
  • Возможно, письмо с сообщением попало в папку «Спам» — проверьте ее.
  • В адресе e-mail или номере мобильного телефона допущена опечатка или ошибка — пожалуйста, свяжитесь с нами в чате, и мы уточним статус вашего заказа.

Если что-то пошло не так, как долго вы возвращаете деньги?

Возврат средств может занять до 10 рабочих дней, но обычно это происходит быстрее — в течение 1-3 дней.

Что делать, если мой заказ был обработан, но звонок поступил на голосовую почту, или автоответчик?

Вы получили сообщение о том, что ваш заказ успешно обработан, но ваш близкий человек до сих пор не получил голосовое поздравление?

К сожалению, наша система не всегда может распознать живого человека на другом конце линии от автоответчика 🙁 Иногда звонок на автоответчик рассматривается нашей системой, как успешно доставленное приветствие.

Если это произошло, пожалуйста, свяжитесь с нами через онлайн-чат как можно скорее. Мы обязательно сделаем повторный звонок с аудио поздравлением бесплатно, дадим вам промокод на 100% скидку или вернем Вам деньги.

Как использовать промокод?

Мы подготовили для Вас видео инструкцию:

Как оплатить аудиопоздравление?

На Ваш выбор все удобные способы оплаты:

  • По кредитной карте. Выберите этот вариант оплаты (с логотипом Visa, Мир, MasterCard) и вы перейдете на защищенную страницу оплаты СберPay. Введите там платёжные данные своей карты и завершите платеж.
  • Если вы клиент Сбербанка — СберPay. Укажите этот способ оплаты, и вы будете перенаправлены на защищенную страницу оплаты. Следуйте инструкциям.
  • Для клиентов Сбербанка — можно оплатить по номеру телефона. Выберите опцию «Сбербанк по номеру телефона» и дождитесь SMS с номера 900. Отправьте код в ответном SMS. В течение нескольких минут вы получите сообщение об успешной оплате.
  • Для абонентов МТС — с баланса вашего мобильного телефона. Выберите этот способ, и через мгновение вы получите SMS от вашего оператора, следуйте инструкциям в сообщении.
  • Для клиентов, проживающих за пределами России, вы можете оплатить с помощью Visa, Mastercard, American Express, Maestro, Diners Club и JCB. Нажмите на кнопку с логотипом, и вы перейдете на страницу безопасных платежей CloudPayments. Введите данные вашей карты и завершите оплату.

В какие страны я могу отправить аудио поздравления с днем рождения?

Наш сервис может отправить голосовое поздравление в эти 55 стран:

  • Россия
  • Украина
  • Нидерланды
  • Швеция
  • Латвия
  • Чехия
  • Канада
  • Франция
  • Кипр
  • Индонезия
  • Беларусь
  • Египет
  • Таиланд
  • Австрия
  • Финляндия
  • Турция
  • Португалия
  • Швейцария
  • Казахстан
  • Норвегия
  • Индия
  • Ирландия
  • Япония
  • Великобритания
  • Кыргызстан
  • Греция
  • Литва
  • Болгария
  • Абхазия
  • Германия
  • Польша
  • Китай
  • Бельгия
  • Италия
  • Израиль
  • Дания
  • Азербайджан
  • Австралия
  • Узбекистан
  • Румыния
  • Сингапур
  • ОАЭ
  • Южная Корея
  • Испания
  • Молдова
  • Армения
  • Грузия
  • USA
  • Венгрия
  • Таджикистан
  • Сербия
  • Вьетнам
  • Эстония
  • Словакия

Отзывы:

Ирина Д.
Путин поздравляет с днем рождения!
Ребята, это просто хорошая порция отличного юмора! Я вручала поздравления от Путина и пожелания от знаменитостей всем от 15 до 82 лет. Особенно в экстазе были подростки. Но все однозначно были счастливы, и все оставались в хорошем настроении от звонка. Большое спасибо этой замечательной компании! Большое спасибо! С наилучшими пожеланиями, Ирина Д.
Надежда
Путин поздравляет Анастасию с 20-летием!
Мне очень понравилось) неожиданно получить крутые именные поздравления с днем рождения от Путина) Ура!
Вероника
С днем рождения, моя дорогая дочь!
Большое спасибо. Поздравление было очень добрым и неожиданным. Особенно, когда по утру зазвонил телефон из другой страны - из России в Узбекистан. Я думаю, это было классное поздравление.
Василиса
Денису от Путина в День рождения!
Очень прикольно поздравить кого-то инкогнито! Спасибо за простое, быстрое и четкое обслуживание в исполнении этого заказа!.
Иван Ч.
Жене от Путина с Днём Рождения!
Спасибо. Юморное и забавное поздравление. Желаю Вам в дальнейшем успехов!
Денис Владимирович
Кот Матроскин желает вам хорошего дня!
Поздравления были отправлены вовремя. Когда возникали вопросы, персонал сразу же отвечал на них. Очень здорово, что вы можете поздравить своих близких, коллег и т.д. таким образом, Спасибо.
Олеся
Сестренка, пусть твои мечты сбудутся!
Привет, даже слезы на глаза навернулись, а у моей сестры еще больше. Все очень легко, быстро и круто!!! Я обязательно буду заказывать еще! ????
Ксюша
Поздравление племяннику от Путина!
Прикольно, что, очень быстро. Племяше очень понравилось. Спасибо буду ещё пользоваться в другие праздники....?
Владимир
Поздравления от Путина до Александры!
Моя жена очень довольна! Она просто в восторге, это надо видеть! ? ! Теперь я буду поздравлять всех своих родственников через Празднотеку ?.
Кристина
Путин передает поздравления брату!
Большое спасибо, поздравление очень понравилось! Именинник не ожидал такого звонка и очень удивился! В общем полный позитив! ?
Потап
Поздравляем Алиcу с 25-летием!
Да, моя дочь была впечатлена! Красивое поздравление любимым нестандартным способом! Спасибо, очень признателен!
Валентина
Я поднимаю за вас бокал!
Хотела поздравить коллегу необычно, от подруги узнала о вашем сайте. Подобрала прикольную песенку. Звонок поступил точно по времени, короче все четко.

Музыкальные аудио поздравления с отправкой на телефон!

Оригинально!

О таком варианте поздравления пока знают не все, поэтому прикольное аудио поздравление на телефон станет настоящим сюрпризом.

Круто!

Профессиональные голоса дикторов, с текстами из популярных песен или стихов станут одним из самых забавных поздравлений, которые вы услышите по телефону.

Доступно!

Представьте, сколько будет стоить обычное поздравление человека с его торжественным днем. У нас точно поздравление будет стоить в 2 раза меньше! Универсальность — большой плюс, ведь это поздравления и подарки одновременно!

Поздравления с Днём Рождения по именам

Надеемся, что вам понравится наш сервис аудио поздравлений «Празднотека.ру» и вы обязательно воспользуетесь нашими услугами еще много раз. Все сказано, мы верим, что теперь решение останется на ваше усмотрение, а мы просто хотим, чтобы решение, чем порадовать родных, друзей, коллег и обычных друзей, было удобнее и выгоднее. От всей души желаем Вам удачи!

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